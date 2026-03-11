【何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々】 3月11日 発売 価格：1,540円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、真希ナルセ氏によるコミックエッセイ「何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々」を3月11日に発売した。価格は1,540円。 本作はダックスフンドのグミ、柴犬の銀次郎と過ごした日々を綴ったコミックエッセイで、SNSで公開され大きな