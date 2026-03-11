3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、真犯人の疑いが強まっていた岩本万季子（井上真央）が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪。万季子は正樹とレジャー施設を訪れ、束の間の幸せなひとときを過ごすが、やがて「正樹に話がある」と切り出し…。（※以下、第8話のネタバレがあります）【映像】息子に罪を告白する万季子◆「正樹に話がある」23年前、小学生だっ