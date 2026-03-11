後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１２８０円高前後と前場終値と比較してやや上げ幅を広げている。外国為替市場では１ドル＝１５８円２０銭台の推移。アジアの主要株式市場は総じて堅調。 出所：MINKABU PRESS