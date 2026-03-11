トライアルホールディングスが３日ぶりに反発している。１０日の取引終了後に発表した２月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比２．１％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 節分の時期に、海鮮を贅沢に使った恵方巻や手巻き寿司セットなどの豊富な商品ラインアップを揃えたことが顧客の支持を得て、総菜や鮮魚の売り上げに貢献した。なお、全店売上高は同９．３％増だった。 出