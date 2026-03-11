ナントは10日、元日本代表指揮官バヒド・ハリルホジッチ氏の新監督就任を発表した。ナントでは、昨年12月からアハメド・カンタリ監督が指揮を執っていたが、26年のリーグ戦9試合2勝7敗と黒星が大きく先行し、降格圏の17位に沈んでいる。今季終了まで指揮を執ることとなったハリルホジッチ氏は、現役時代にナントでのプレー経験があるだけでなく、18-19シーズン途中からナント監督を務めており、7シーズンぶりの古巣復帰となっ