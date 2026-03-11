株式会社ワイドトレードは、微動操作が可能なLeofotoのパノラマ雲台「GR-3」を3月19日（木）に発売する。 2024年2月に同社が発売したパノラマ雲台「GR-2」の改良モデル。ギアダイヤルを従来より大型化した。ロックを外して手動で左右に動す粗動操作も可能。 水準器はGR-2と同様、クランプ側面の2カ所に搭載。アルカスイス互換形状のクイックリリースプレートが付属する。 底部に装着されているアル