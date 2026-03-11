開催：2026.3.11会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[プエルトリコ] 2 - 3 [カナダ]WBCの試合が11日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとカナダが対戦した。プエルトリコの先発投手はＪ・デレオン、対するカナダの先発投手はＪ・バラゾビックで試合は開始した。1回裏、3番 Ｎ・アレナド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでプエルトリコ得点 PUR 1-0 CAN3回表