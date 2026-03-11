ドジャース・佐々木朗希投手が10日（日本時間11日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたホワイトソックスとの練習試合に登板。4回を投げて1安打無失点、1死球9三振の好投を見せた。デーブ・ロバーツ監督が「彼が開幕で先発を務めないという展開は、私にはちょっと想像できない」と話すなど、先発ローテーション入りに大きく前進した。 ■米記者「キャンプで1番の注目選手」 これまでオ