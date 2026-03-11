中東情勢を受けたガソリン不足で東南アジアの一部の国では車の使用制限を始めるなど日常生活に影響が出ています。ミャンマー軍事政権は、ガソリン不足や価格高騰への対策として7日から車の使用を制限しています。ナンバープレートの最初の数字が偶数の車は偶数の日、奇数の車は奇数の日のみ利用でき、違反した場合は法的措置を取るとしています。また、燃料の買いだめや高額転売は禁止されています。電気自動車以外の自家用車や商