北朝鮮メディアは、金正恩総書記が3月4日に続いて戦略巡航ミサイルの発射を視察したと報じました。労働新聞などによりますと、北朝鮮は10日、5000トン級の新型駆逐艦「崔賢（チェヒョン）」から複数の戦略巡航ミサイルを発射しました。金総書記とジュエ氏とされる娘が中継映像を見守る中、ミサイルはいずれも3時間近く飛行し、黄海上の目標に命中したということです。北朝鮮は、駆逐艦で核弾頭の搭載が可能なミサイルの運用を想定