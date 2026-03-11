10日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、3月15日（日）にアクシオン福岡で行われる倉敷アブレイズ戦で開催される「中央福岡ヤクルト販売マッチデー」に、九州プロレスが出演することをクラブ公式サイトで発表した。 当日はパンクラスでデビューしリングスやPRIDEなど総合格闘技のリングでも活躍するHITAMAR-U-STYLEの佐々木日田丸さんと、九州各県を実際に巡り各地か