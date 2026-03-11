高市首相は11日午後に福島県を訪れ、県主催の追悼式典に出席します。高市首相はこの後、東京をたち、福島市へ向かいます。追悼式典では他の出席者とともに黙とうを捧げた後、来賓を代表して追悼の辞を述べる予定で、犠牲者や被災者への思いを語り、復興に向けた決意を示す見通しです。また、式典の終了後には記者団の取材に応じ、福島第一原発の廃炉や、除染で取り除かれた土などの最終処分に向けた取り組みについて説明する見通し