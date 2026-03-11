東日本大震災の発生から11日で15年です。巨大な津波が東北を襲った東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、いまも2519人の行方がわかっていません。一方、避難生活などで震災に関連して亡くなった人は、3810人にのぼっています。15年がたち、震災を知らない世代への伝承が課題となっています。宮城県石巻市から中継です。◇◇◇震災で被災した市町村の中で、当時、最も多くの方が犠牲になった石巻市です。あの日、失われた