ホストクラブで金を使ってもらうため、客の女と手を組み、男性から現金をだまし取った疑いで自称ホストが逮捕された。佐々木領容疑者（32）はおととし、ホストクラブの客だった江幡菜桜容疑者（25）と手を組み、50代の男性から現金56万円をだまし取った疑いがもたれている。江幡容疑者は、「学費を滞納している」と嘘を言って、男性から現金を受け取っていたが、佐々木容疑者が、金を騙し取るためのマニュアルなどを渡していたとみ