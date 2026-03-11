元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）と俳優の矢沢心（44）夫妻が1日までに、それぞれのインスタグラムを更新。そろってワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告した。【写真】「尊敬する！」そろってWBCを観戦し、誕生日の魔裟斗にメッセージを送った矢沢心矢沢は「Masatoさんの誕生日を東京ドームで。5日間だけは3歳差 お誕生日おめでとう」と伝え、WBCを観戦したことを報告した。続けて「尊敬と