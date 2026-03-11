演歌歌手・徳永ゆうきが、特技である“高速指パッチン”をしながら、大塚愛の『さくらんぼ』を歌唱した。【映像】高速指パッチンしながらの『さくらんぼ』徳永は3月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。演歌だけでなく、ポップスも歌うという徳永に黒柳が歌唱をリクエストした。徳永は嬉しそうに快諾し「ちょっと僕の特技を合わせて」と、左手でカウントを取ると「愛し合う〜」とのびのび歌いながら両手で“