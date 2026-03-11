第84期順位戦Ｃ級２組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、最終10回戦計28局の一斉対局が各地の対局場で行われました。このうち上村亘五段―宮嶋健太四段の一戦は上村五段が89手で勝利。昇級候補の若手を下して今期順位戦成績を３勝７敗とし、降級点回避に成功しています。○キャリアに直結の大一番８勝１敗で暫定３位の宮嶋四段は勝てば文句なく昇級、一方２勝７敗と不振にあえぐ上村五段は負けると３回目の降級点