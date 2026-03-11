イラン情勢の悪化により原油の供給が不安定化していることを受け、G7＝主要7か国は日本時間の11日夜、オンラインで首脳会合を開催します。ロイター通信などによりますとG7議長国のフランスは10日、オンラインでの首脳会合を日本時間の11日夜、開催すると発表しました。イラン情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されていることなどにより原油価格は不安定化していて、首脳会合で対応策を協議する予定です。また、IEA＝国際エネル