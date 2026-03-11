行方不明者の手がかりを求め、岩手県山田町の海岸を捜索する警察官ら＝11日午前10時12分東日本大震災の発生から15年となった11日、岩手、宮城、福島の3県警は行方不明者の手がかりを求め、津波被害に遭った沿岸部を捜索した。岩手県山田町の海岸では午前10時ごろ、宮古署の警察官らが海に向かって黙とう。15人ほどが熊手のような道具で丁寧に砂をかき分けた。警察庁によると1日時点の行方不明者は2519人。宮城県南三陸町で見