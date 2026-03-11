ステージ4のがんを公表している、元お笑いコンビ「トラッシュスター」のマサ越前（35）が、杖をつく姿を公開した。【映像】マサ越前が杖をつく姿（複数カット）マサは2024年12月、Xで胃がんの宣告を受けたことを明かし、胃の3分の2を摘出する手術を行ったことを公表。翌年8月には、「肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました。病院での診断結果はステージ4の末期がんでした」と報告し、治療に専念することを明かしていた