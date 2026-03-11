東日本大震災の発生から11日で15年です。この震災では2025年、新たに岩手・山田町に住んでいた当時6歳の女の子の身元が判明して、死者は1万5901人になり、今もなお2519人の行方がわかっていません。岩手・大槌町の海に面した場所に2025年8月に開設された追悼施設「鎮魂の森あえーる」から、岩手めんこいテレビ・三倉茉裕子アナウンサーが中継でお伝えします。開設から初めて迎える3月11日、朝から地元の人などが訪れ、静かに祈りを