●治療に追われる医師、恐怖と闘った自衛官 2011年3月11日。高校生、役者の卵だった青年たちが15年の時を経て、福島第一原発事故の最前線で命を守ろうとした人々を演じる。フジテレビ系ドキュメンタリードラマ『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』(13日21:00〜)にトリプル主演する白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大。現場で闘った医師や自衛官という実在の人物をモデルにした役に挑んだ3人は、「別世界だった」と