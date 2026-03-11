Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。日本時間2026年3月11日のアップデートには最大深刻度「緊急」の更新が2件、「重要」の更新が8件含まれています。また、再起動を極力不要とする「ホットパッチ」が一部ライセンスを対象にデフォルトで有効化されることも発表されています。2026 年 3 月のセキュリティ更新プログラム (月例)https://www.microsoft.com/en-us/msr