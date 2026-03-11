現役高校生ながら女優・モデルとして活躍の幅を広げている梶原叶渚。2024年5月に芸能デビューすると、同年8月には事務所への所属を発表、2025年には「Seventeen」専属モデルに就任。ここ2年で環境が大きく変わり、表現の世界と本格的に向き合うようになった。今回のインタビューで明かしてくれたのは、そうした変化の渦中で感じてきた不安や戸惑い、そして少しずつ芽生えてきた手応え。ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄