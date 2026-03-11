5月に東京・大阪で上演される上田竜也主演舞台『リプリー』より、メインビジュアルが解禁された。【写真】舞台『リプリー』主演の上田竜也本作は、1960年公開されたアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題『Purple Noon／Plein Soleil』）の原作であるパトリシア・ハイスミスの小説『リプリー』を舞台化。演出家・宮田慶子の新演出により初の日本上演を果たす。巧妙で冷酷でありながら人を引きつける主人公トム・リ