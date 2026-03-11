女優の筧美和子が9日にインスタグラムを更新。第1子妊娠中の彼女が披露したマタニティコーデに、ファンから「可愛い」「タイプすぎます！」といった反響が寄せられている。【写真】筧美和子写真より、水着カット筧が「着れる服少なくて難しいけどどうにか楽しんでる」と投稿したのは複数のソロショット。写真にはブラウス×ニットスカートやオーバーオール姿、白ワンピースなどのコーディネートが収められている。彼女の投稿