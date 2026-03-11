FRUITS ZIPPERが新曲「ぶちかませよ！」を本日3月11日（水）に配信リリース。12:00より初披露時のライブ映像を公開した。今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する『MBSベースボールパーク』の2026年の新テーマソングに決定している。3月8日（日）には、神戸ワールド記念ホールにて開催された＜KAWAII