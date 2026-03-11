三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が１１日、都内で行われた「スーパー麺」新アンバサダー就任発表記者会見に出席した。山下は上下黒のスーツ姿で登場。同商品の新アンバサダーに就任し「食べた瞬間、シンプルにおいしいと思いました。体を使う仕事ですから、健康面に気を使う年齢にさしかかっていますし、麺類が好きなので（体にいい物を）探していましたが、しっくりこなくて、やっと出会えた感じでしたね」