◆春季教育リーグロッテ―巨人（１１日・ロッテ浦和）巨人は１１日、春季教育リーグ・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発は３年目の又木鉄平投手。１軍から参加している岸田行倫捕手が「５番・ＤＨ」、大城卓三捕手が「６番・捕手」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼平山２番・中堅鈴木大３番・二塁増田陸４番・三塁藤井５番・ＤＨ岸田６番・捕手大城７番・一塁フェリス８番・右翼