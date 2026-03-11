◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）先発メンバーが発表され、広島は両打ちのドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）を含め、左打者を９人並べた。ＤｅＮＡの先発投手は藤浪晋太郎投手。前回登板した５日の中日戦（横浜）では制球が乱れ、特に右打者への危険な球が目立っていた。広島のスタメンは以下１（左）秋山２（二）勝田３（中）平川４（捕）坂倉５（一）佐藤啓６（三）林７（右）中村貴８（遊）岸本９（指）清