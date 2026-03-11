MUCCの逹瑯による2026年初のソロシングル「checkmate」が完成し、3月11日にリリースされる。“悪役”をテーマにダークヒーローな世界観を描いた前シングル「VILLAINS」から一転、「checkmate」は力強いロックサウンドにエネルギッシュな言葉を乗せた1曲だ。「コンセプチュアルな作風ではなく、リアルな表現が生まれた」と語る最新作の背景には何があるのか。ソロデビューから4年、アコースティックライヴを含む多角的なアプローチ