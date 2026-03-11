巨人は１１日、午後６時から、みずほペイペイドームでソフトバンクとのオープン戦を行う。１０日の同カード（宇部）では一部ベテラン、外国人選手は参加せず残留練習して若手主体で臨んだ。この日から坂本勇人内野手、新外国人ボビー・ダルベック内野手、トレイ・キャベッジ外野手らが福岡で再合流。阿部監督は１１、１２日のソフトバンク戦までの遠征期間で開幕メンバーを見極め、本拠地初戦となる１４日の日本ハム戦（東