センチミリメンタルが新曲「ハイライト」を3月27日(金)に配信リリースする。「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバー。人生のハイライトを鮮やかに彩り、苦しい時にもそっと寄り添うような一曲に仕上がった。▲「ハイライト」ジャケッ