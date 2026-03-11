◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組カナダ３―２プエルトリコ（１０日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）カナダがプエルトリコに逆転勝ちし、２勝１敗として、初の１次ラウンド突破に望みをつないだ。現地１１日、同じ２勝１敗のキューバに勝てば３勝１敗となり、当該対戦成績の結果により１位で準々決勝に進出（プエルトリコが２位）。敗れれば敗退が決定。１位プエルトリコ、２位キューバとなる。１点を追う