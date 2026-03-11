県勢4人が代表に選ばれているパラアイスホッケーは1次リーグ最終戦でスロバキアに1対5で敗れました。現在2連敗中の日本。1次リーグ最終戦は世界ランキング6位のスロバキアと対戦しました。日本は第1ピリオド、長野市出身の新津和良選手がアシストし…。エース・伊藤樹選手がゴール。先制点をあげます。しかし第2ピリオド、スロバキアが猛攻。2点を入れられ日本は逆転を許します。さらに第3ピリオド