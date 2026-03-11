トランプ米大統領一家の最近の財テクの動きをめぐり議論が起きている。米国の対内外政策と密接にかみ合わさった投資のためだ。ロイター通信は9日、トランプ大統領が昨年12月から今年1月まで4回にわたり110万〜225万ドル（約1億7411万〜3億5614万円）相当のネットフリックス社債を購入したと報道した。この社債は2029年11月に満期を迎える。利回りは5．375％。取得価格は1．03〜1．04ドルだった。現在と同じだ。トランプ大統領はま