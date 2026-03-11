富山県の去年の貿易は、輸出入あわせて5400億円余りで3年連続で輸出が輸入を上回りました。大阪税関伏木税関支署のまとめによりますと、去年の富山県の貿易総額は前の年より2.8パーセント減の5450億円となりました。輸出が2700億円余り、輸入が2600億円余りで3年連続の輸出超過となりました。 このうち輸入ではパルプウッドなどが191億円で前の年の3割近く伸びていて、背景に能登半島地震の復旧と復興があるとみられるという