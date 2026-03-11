とちぎテレビ 関東甲信地方の気圧の谷の影響で栃木県内では１０日朝、県央部と北部を中心に大雪となりスリップ事故などで交通障害が出ました。 １０日午前８時半ごろの宇都宮市内の様子です。未明から雪が降り始め、通勤や通学の時間帯を直撃。午前７時半頃にかけて強く降りました。１０日正午時点で２４時間に降った雪の量は宇都宮で１２センチを観測し、宇都宮地方気象台によりますと３月に１０センチを超えたのは２００