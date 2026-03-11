きょうの県内は晴れて青空が広がり春の訪れを感じる気持ちの良い天気となっています。けさ冷え込んだ県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れています。花見シーズンが近づく中、富山市のサクラの名所・松川べりではサクラのつぼみが春らしい暖かな日差しを浴びて開花を待ちわびているようでした。このあとも青空が広がり日差しが多く届く見込みですが、日中の最高気温は富山市、高岡市伏木ともに8度の予想で、平年より3度ほど