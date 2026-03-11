ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートでペアに出場した「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が11日、木下スケートアカデミー京都アイスアリンーナで練習を公開した。現在はシーズン最終戦となる世界選手権（24〜29日、プラハ）に向けて調整中で、曲かけなどで息の合った姿を見せた。五輪後に一度は体調を崩したという長岡だが「調子を上げられて、いい準備ができている」と手応えを口にした。