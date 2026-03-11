フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪金メダリストのアリサ・リュウ（２０）＝米国＝がパリで行われたルイ・ヴィトンのショーに出席し反響を呼んだ。五輪で話題となかった独特のヘアスタイルのまま、ブラウンのセットアップ姿で登場。氷上とは一変した姿にＳＮＳなどでは「名だたるセレブリティと並んで招待されてる。すごっ！！」、「あまりにも強い」、「びっくり」、「人形みたいに可愛い」との声が上がっていた