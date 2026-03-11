水戸駅の西側をつなげる「水戸の大環状線」のぶつ切り箇所水戸市で茨城県が都市計画道路「中大野中河内線」の新たな区間について整備事業に着手しています。2026年には地元で説明会も開催されました。中大野中河内線は水戸駅を中心とした市街地を環状に結ぶ道路として総延長16kmが計画されている4車線道路です。水戸・ひたちなか・那珂3市をぐるりと1周する「水戸勝田環状道路」の一部に位置付けられており、特に水戸市内は