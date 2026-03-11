エアロKは、福島〜清州線で7月と10月にチャーター便を運航する。福島発7月17日と10月9日、清州発7月20日と10月12日の2往復。所要時間は福島発が2時間5分、清州発が1時間55分。いずれも3泊4日で、ソウルや釜山を巡る旅行商品を造成する。航空券単体での購入もできる。エイチ・アイ・エス（HIS）が販売し、3月28日には郡山と福島で旅行説明会を開催する。早期購入で割引も用意する。福島と韓国を結ぶ直行便は9年ぶりの運航で、福島県