お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが10日に自身のアメブロを更新。長男が書き初め大会で銀賞を受賞したことを明かした。この日、まさみさんは長男が初めて書き初めに挑戦したことを報告し「習字はたまに習い事でやっていたけど書き初めははじめて」と説明。先生に習った後は家で練習に励んでいたというが、指導に熱が入ってしまったようで、長男から「『ママって細かくてうるさいからもぅ教えなくていいから！自分