モンテディオ山形は11日、調査委員会の設置することを発表した。山形では代表取締役社長を務める相田健太郎氏が取材対応時に不適切な発言をしたと一部メディアで報道されており、先月28日に同クラブは謝罪するとともに「取材対応時の言動につきまして、真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実であり、弊社として重く受け止めております」と声明を発表していた。そんななか、今回の発表によると、相田社長による不適