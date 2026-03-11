大ヒットを記録した実写版『ゴールデンカムイ』の続編となる『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開。シリーズ史上最大の闘いとうたわれる冒険活劇に注目です。All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で期待している俳優」ランキングを紹介しま