お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・尾形あいさんは3月9日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎え、9年前の夫婦ショットを披露しました。【写真】尾形あいの結婚記念日ショット「いつまでもラブラブでいてください」あいさんは「本日3月9日サンキューの日は結婚記念日です」とつづり、5枚の写真を投稿。「9年前の写真を集めたらラブラブすぎてびっくりしました。笑」という写真です。1枚目は南国の海をバックに、肩を