広島市中心部に建設中の高層ビルで上棟式があり、２０２７年春の完成に向け工事の安全を祈願しました。上棟式が行われたのは、市営基町駐車場の跡地一帯に建設中の３１階建て高層ビル｢カミハチクロス｣です。約１５０人の関係者が集まり、今後の工事の安全を祈願しました。その後、長さ６メートル、重さ１点２トンの鉄骨をクレーンで持ち上げる棟上げ行事も行われました。■ＵＲ都市機構広島都心部再生課松村尚