平田知事は10日、県が川棚町で建設を進めている石木ダム建設事業で、反対住民らと初めて面会しました。 10日夜、川棚町の石木ダム建設現場を訪れた平田知事。 13世帯19人の反対住民と面会し、約1時間意見を交わしました。 反対住民らの現地での面会は前知事が行った2022年9月以来、約3年半ぶりです。 （平田知事） 「きょうは挨拶をした。いろいろな意見はいただいたが、今日は挨拶をしたことだけ言わせ