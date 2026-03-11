８日に投開票が行われた石川県知事選挙は、前金沢市長の山野之義氏が初当選を果たした。およそ6000票の僅差だった。勝った相手は2期目を目指し自民党の推薦を受け、さらに高市早苗総理の直接の応援も受けた現職の馳浩氏だった。最強の知事候補と目されてもおかしくない相手に、山野氏は特に金沢市で圧倒し選挙戦で勝利をおさめた。金沢での得票差は3万4000票にも及んだ。山野氏の選挙戦を支え続けたのが、石川県議の喜多浩一氏だっ